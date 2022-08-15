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Политика За рубежом
Талибы захватывают солдат и технику (2021) | Фото: blahnews.ru

В США обнародован отчет о хаотическом бегстве американских войск из Афганистана

Республиканцы в Палате представителей опубликовали отчет о хаотическом выводе войск США из Афганистана в прошлом году, который стал провалом администрации Джо Байдена. Об этом пишет The Washington Times.

В августе прошлого года к власти в Афганистане пришли талибы ("Талибан" признан террористической организацией в РФ), а американцы в спешке начали выводить свои войска.

Главный республиканец в Комитете Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол сказал, что это было хаотическое бегство и все было гораздо хуже, чем сообщалось. Эвакуация началась поздно, она не была продумана, десятки тысяч людей были брошены, и отчасти в этом причина теракта, случившегося 26 августа, в результате которого погибли 13 американских военнослужащих.

Также отмечается, что Вашингтон лгал, сообщая примерно о ста американцах, которые были брошены и которых эвакуировали после 31 августа, когда США уже официально покинули Афганистан. На самом деле их было около 800 человек. В разгар эвакуации в аэропорту Кабула работало всего 36 сотрудников консульства, что не позволяло оперативно эвакуировать всех. Эвакуировали в первую очередь привилегированных из списка Пентагона, но тот так и не передал список Госдепартаменту, говорится в докладе.

Белый дом назвал отчет пристрастным и возложил вину за провал на... Дональда Трампа, так как соглашение о выводе войск было подписано в 2020 году, когда президентом был Трамп.

The National Interest считает, что один Байден не виноват во всех ошибках США в Афганистане, но он мог бы помочь извлечь уроки из них. Ведь США потратили 20 лет, более 2 трлн долларов и почти 2500 жизней американцев на то, что председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли в конечном итоге назвал "стратегическим поражением". Издание организовало многодневный симпозиум о причинах случившегося.

Прореспубликанское Fox News пишет, что Байден, однако, должен ответить за этот провал. Его администрация последние 12 месяцев вводила в заблуждение американский народ, чтобы избежать ответственности. Она блокировала запросы Конгресса о предоставлении информации и продолжает отказывать американской общественности, в том числе ветеранам войны в Афганистане, в столь необходимых ответах о том, как вывод войск превратился в полный хаос.

"В течение тех хаотичных недель августа прошлого года мир стал свидетелем ужасающих картин. Сотни американских граждан были брошены своей собственной страной в тылу врага. Военная техника и оружие, поставляемые США и переданные афганскому правительству на миллиарды долларов, в настоящее время числятся пропавшими без вести и находятся во владении талибов. Неразбериха и хаос, вызванные администрацией Байдена, привели к трагическому убийству 13 американских военнослужащих – единственному самому смертоносному дню для американских войск в Афганистане с 2011 года... Противоречия в комментариях Администрации слишком очевидны, чтобы их игнорировать. Мы не можем позволить пристрастным субъектам продолжать политизировать наши институты, скрывая информацию и манипулируя фактами, особенно когда речь идет о важных решениях в области национальной безопасности", - заключает издание.

Афганская война стала самым продолжительным вооруженным конфликтом в истории США, которые вторглись туда после 11 сентября 2001 года.

"СССР оставил за собой государство, которое вело боевые действия и контролировало все крупнейшие города Афганистана три следующих года, а США поспешно покидали страну, не успев даже эвакуировать всех своих граждан", - написало в прошлом году ИА "Фергана".

Теги: США, Афганистан



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