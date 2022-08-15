15 Августа 2022
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наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

В Башкирии задержали скрывавшегося от следствия "золотого гаишника", - СМИ

Полиция задержала бывшего начальника МРЭО ГИБДД Башкирии Ильдуса Шайбакова. Его имя пропало из базы данных розыска МВД.

Об этом сообщат местные СМИ. При этом официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

Шайбаков получил прозвище "золотой гаишник" после того как у него обнаружили имущество на 44 млн рублей, пишет "КП-Уфа".

Напомним, в прошлом году было возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества в отношении семерых бывших сотрудников ГИБДД по Республике Башкирия.

По данным СК, в преступной схеме участвовали семь человек - шесть инспекторов дорожного движения и начальник регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД. Взятки они брали при выдаче водительских удостоверений без сдачи экзаменов. Сумма взятки составляла от 14 тыс. до 40 тыс. рублей.

Бывший начальник ГИБДД скрылся, он был объявлен в розыск.

Теги: золотой гаишник, башкирия, гибдд, ильдус шайбаков



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