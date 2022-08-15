15 Августа 2022
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Происшествия Свердловская область
лесной пожар (2010) | Фото: Накануне.ru

За выходные в Свердловской области потушили 16 лесных пожаров, осталось еще семь

За минувшие выходные в Свердловской области было ликвидировано 16 природных пожаров.
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Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, борьбу с огнем вели сотрудники Уральской базы авиационной охраны лесов, МЧС России и лесничеств. Установлено, что причиной большинства возгораний стало неосторожное обращение с огнем местных жителей и туристов.

По данным на 10 часов утра 15 августа в регионе зарегистрировано семь лесных пожаров. Пять из них локализованы и не распространяются, угрозы населенным пунктам нет.

Очаги зафиксированы в лесных массивах Березовского и Бисертского городских округов, в Алапаевском, Ивдельском, Невьянском, Режевском и Сухоложском лесничествах. В борьбе с огнем задействована специальная техника: пожарные машины, тракторы и бульдозеры.

Напомним, что жаркая погода продержится на Урале всю предстоящую неделю.

Теги: лесные пожары, тушение, выходные, Свердловская область



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