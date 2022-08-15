В Китае назвали визит конгрессменов США на Тайвань "игрой с огнем"

Китай в связи с очередным визитом делегации американских конгрессменов на Тайвань призвал США "не играть с огнем". Такое заявление сделал спецпредставитель правительства Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомин.

"Это очень опасный ход, который похож на игру с огнем. А те, кто играют с огнем, погибнут от него", - приводит его слова Regnum.

14 августа вслед за спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань прибыла группа из пяти конгрессменов. Программой визита предусмотрены встреча с главой администрации Тайваня, посещение парламента и МИДа.

В Минобороны КНР заявили, что визит американских конгрессменов на Тайвань нарушает суверенитет и территориальную целостность Китая.

Напомним, министр иностранных дел КНР Ван И предупредил Соединенные Штаты, что борьба против 1,4 млрд китайцев "ни в коем случае добром не кончится".