15 Августа 2022
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Общество Свердловская область Свердловская область
пропускной режим, проверка автомобилей, ГИБДД (2020) | Фото: 74.мвд.рф

Средний Урал вошел в ТОП-5 регионов по низкому числу ДТП

Свердловская область была включена в пятерку регионов-лидеров по низкому числу ДТП на дорогах. Об этом говорится в соответствующем рейтинге, составленном РИА Новости.

Так, с января по июнь 2022 года на среднем Урале на 100 тыс. автомобилей приходится 51,8 ДТП с пострадавшими. За это же время количество пострадавших на 100 тыс. населения составляет 37.

Свердловскую область смогли обогнать Ненецкий автономный округ - 50,3 ДТП с пострадавшими на 100 тыс. автомобилей, Томская область - 46,5, ЯНАО - 44,2 и Чеченская республика - 15,6. Самое же большое число ДТП в этом году было зафиксировано в республике Тыва, где на 100 тыс. машин приходится 240 аварий.

Напомним, сегодня ночью в Нижнем Тагиле на пересечении улиц Октябрьской революции и Газетной произошла трагедия. Подростки угнали машину и пытались скрыться от правоохранителей. На скорости 170 км/ч и они врезались в скорую, которая ехала на вызов, в результате чего погибло 5 человек.

Теги: ДТП, рейтинг



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