В Челябинской области за сутки выявили более 300 случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки COVID-19 выявили у 304 человек, в том числе у 11 школьников. Один человек скончался.

Днем ранее в регионе было зарегистрировано 188 новых случаев коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава, всего за время пандемии коронавирусной инфекцией заразились 341 тыс. 825 человек. Умерло – 9 тыс. 119 пациентов. В настоящий момент в регионе 2 тыс. 701 заболевших. За сутки выписаны 269 человек, всего в регионе выздоровели 329 тыс. 963 пациента.