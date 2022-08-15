15 Августа 2022
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Происшествия Свердловская область
ДТП в Нижнем Тагиле, в котором пьяный 16-летний врезался в машину скорой помощи (2022) | Фото: vk.com/inc_nt / Инцидент Нижний Тагил

СК возбудил дело после гибели пяти человек в ДТП со "скорой" в Нижнем Тагиле

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смертельного ДТП с участием автомобиля "скорой помощи" в Нижнем Тагиле.

Авария произошла в ночь на 15 августа на перекрестке улиц Газетная и Октябрьской Революции: столкнулись Hyundai Accent и "Газель", в которой ехали медики. От столкновения Hyundai загорелся, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек (в том числе несколько детей и врач).

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами). Уже проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы.

"В ходе следствия в обязательном порядке будут выясняться причины и условия, которые привели к случившейся трагедии, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь", - добавили в СКР.

ДТП в Нижнем Тагиле, в котором пьяный 16-летний врезался в машину скорой помощи(2022)|Фото: vk.com/inc_nt / Инцидент Нижний Тагил

Как сообщил руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, по предварительным данным, около трех часов утра местный 16-летний подросток на угнанном автомобиле Hyundai Accent не предоставил преимущества в движении, проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с машиной скорой медицинской помощи.

"В результате сильного удара женщина-фельдшер в "Газели", а также водитель и три пассажира иномарки получили несовместимые с жизнью травмы и погибли. Еще два человека, пассажир Hyundai 2003 года рождения и водитель "Газели", в срочном порядке доставлены в одну из клиник Нижнего Тагила, где врачи сейчас оказывают им необходимую медицинскую помощь. Известно, что от столкновения Hyundai вспыхнул", - рассказал полковник Горелых.

Он заверил, что по итогам начавшегося разбирательства полицейские примут обоснованное процессуальное решение. Новые подробности аварии в МВД пообещали рассказать позже.

ДТП в Нижнем Тагиле, в котором пьяный 16-летний врезался в машину скорой помощи(2022)|Фото: vk.com/inc_nt / Инцидент Нижний Тагил

Теги: ДТП, дело, скорая, Нижний Тагил



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