15 Августа 2022
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МГУ (2019) | Фото: nakanune.ru

Названы лучшие университеты мира по версии ведущих рейтинговых систем

Шанхайский университет транспорта Цзяо Тун представил свежий рейтинг лучших высших учебных заведений мира.

Первое место в Academic Ranking of World Universities (ARWU) занял Гарвард. Второе и третье места также у американских вузов – это Стэнфорд и Массачусетский технологический институт. Далее идут Кембридж (Великобритания), Беркли (США), Принстон (США), Оксфорд (Великобритания), Колумбийский университет (США), Калифорнийский технологический университет (США) и Университет Чикаго (США).

Всего в рамках ARWU оценку получила тысяча вузов. Российские университеты не попали в сотню лучших, но в целом попали в рейтинг. Это МГУ, СпбГУ, МФТИ, НИУ ВШЭ, Сеченовский университет, НГУ и Сколтех.

В рейтинге британской компании Quacquarelli Symonds, специализирующейся на составлении рейтингов вузов, первое место получил Массачусетский технологический институт, далее идут Кембридж и Стэнфорд. МГУ в этом рейтинге получил 75-е место, Бауманка – 230-е, НГУ – на 260-м месте.

РБК приводит данные еще одного свежего рейтинга – от редакции британского журнала о высшем образовании Times Higher Education (THE). В нем первое место у британского Оксфорда, второе – у Калифорнийского технологического института, третье – у Гарварда.

В российских вузах, которые не получают в подобных рейтингах высоких оценок, скептически относятся к этим самым рейтингам. Так, неоднократно критиковали иностранные рейтинги в МГУ. В итоге там создали свой собственный рейтинг "Три мисси университета". Ректор МШУ Виктор Садовничий заявлял, что считает "Три миссии" лучшим мировым рейтингом вузов. Свежие данные он обещал опубликовать в конце августа. Садовничий заявил, что сам МГУ в рейтинге этого года не попал на первое место по версии "Трех миссий".

Теги: рейтинг, университет, вуз, мгу



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