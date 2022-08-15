15 Августа 2022
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Запорожскую АЭС придется законсервировать

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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
США, десант, военные, НАТО, альянс (2014) | Фото: http://www.it-ru.org/

WP: Союзники США по НАТО призывают вооружать их, а не Украину

Союзники США по НАТО в Восточной Европе призывают вооружать их страны, а не только Украину, опасаясь, что они могут стать следующими, кому придется вести боевые действия на своей территории. Об этом пишет The Washington Post.

Особенно усердствуют в своих требованиях страны Прибалтики и Польша, требуя как оружия, так и солдат. На днях глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что следующие два месяца будут переломными в военном конфликте на Украине. Ранее подобные заявления делали разные еврочиновники.

Теги: США, Польша, Прибалтика, Украина



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