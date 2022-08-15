Власти Запорожской области предложили объявить режим тишины вокруг ЗАЭC

В районе Запорожской атомной электростанции (АЭС) необходимо объявить режим тишины, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, именно о введении такого режима нужно думать руководству ООН и главе дипломатии Евросоюза, а не заявлять о демилитаризации. При этом Рогов призвал предусмотреть "не просто санкции" за его нарушение, а "жесточайшие санкции" за обстрелы АЭС, передает РИА Новости.

Напомним, генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш призвал согласовать безопасный периметр вокруг Запорожской АЭС, а также вывести с атомной станции военный персонал и технику.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал создание вокруг ЗАЭС зоны, закрытой для военных действий.

Боррель подчеркнул, что должен произойти "полный вывод российских войск", а уже затем на АЭС должны приехать специалисты по ядерной энергетике из МАГАТЭ, пишет Regnum.

Ранее в ВГА заявили о возможности консервации Запорожской АЭС в целях безопасности.