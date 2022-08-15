Путин и Ким Чен Ын обменялись телеграммами по случаю Дня освобождения Кореи

Президент России Владимир Путин поздравил северокорейского коллегу Ким Чен Ына с Днем освобождения Кореи. Ким не остался в долгу и отправил Путину ответную телеграмму. Примечательно, что на сайте Кремля об этом нет упоминаний – о поздравлениях сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство.

Оно приводит и цитаты из телеграммы Путина: в РФ и КНДР "чтут память воинов Красной Армии и корейских патриотов, которые плечом к плечу сражались за освобождение Кореи".

В ответной телеграмме Ким Чен Ын напомнил, что солдаты "доблестной Красной Армии в борьбе за освобождение Кореи не жалели своей крови и жизни", а их заслуги и подвиги "бережно хранятся в памяти корейского народа".

"Пользуясь случаем, искренне желаю, чтобы вы были здоровы и достигли больших результатов в ответственной работе по защите суверенитета и интересов страны и народа, достижению национального возрождения", - добавил глава КНДР.

День освобождения Кореи – национальный праздник как в КНДР, так и в Южной Кореи. 15 августа 1945 года капитулировавшая Япония освободила Корею от колониального правления.