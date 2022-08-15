15 Августа 2022
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Общество В бывшем СССР Украина
(2005) | Фото: Накануне.ru

Кличко призвал киевлян запасаться теплыми вещами на зиму

Мэр Киева Виталий Кличко призвал готовиться к тому, что зимой в домах будет холодно, и лучше запасаться теплыми вещами.

По его словам, согласно нормам, температура должна быть 21 градус, но будет около 18, поэтому "прошу каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла". Также могут быть перебои с электричеством.

"Если будут перебои с электричеством, у нас есть генераторы. Если не будет отопления или не будет газа, у нас есть запасы мазута. Но это достаточно короткий промежуток времени, который необходим, чтобы решить проблему", - признал Кличко.

Киев уже махнул рукой на Донбасс, где даже не собирается вести подготовку к отопительному сезону, призывая под предлогом отсутствия отопления, света, воды, газа уезжать на Запад Украины.

В июле правительство Украины признало, что может снизить допустимую температуру в жилых помещениях зимой с 20 до 16 градусов. При этом реальная температура в городских домах Украины зимой, в том числе Киеве, и так давно ниже 20 градусов.

СМИ пишут, что на Украине минимум в 10 раз вырос спрос на электрические обогреватели. Также разметают буржуйки, котлы, заказывают дрова, которые сильно подорожали.

Теги: Украина, отопление



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