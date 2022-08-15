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Премьера фильма о противостоянии Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова (2022) | Фото: пресс-служба РМК

В Екатеринбурге показали документальный фильм о противостоянии Шлеменко и Исмаилова

В Екатеринбурге прошла премьера документального фильма "Первое противостояние" про реалити-проект RCC Fight Show, где звездными наставниками выступили известные бойцы смешанных единоборств Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, мероприятие состоялось в кинотеатре "Пассаж". На презентацию приехали легендарный боец Александр Емельяненко, глава Академии единоборств РМК Иван Штырков и звезда поп-ММА Шара Буллет. Также в зале присутствовали 500 фанатов ММА.

В фильме раскрывается история 12 молодых ребят со всей страны, которые мечтают войти в элиту смешанных единоборств. Шлеменко и Исмаилов тренируют по шесть человек, которые в итоге будут драться между собой за право подписать контракт с промоушеном RCC.

Премьера фильма о противостоянии Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова(2022)|Фото: пресс-служба РМК

Премьера фильма о противостоянии Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова(2022)|Фото: пресс-служба РМК

"У меня в команде шесть красавчиков, прекрасных бойцов, они очень быстро, за короткий срок, серьезно начали прогрессировать. Мы с Сашей не давали спуску ребятам в Махачкале и Омске, посмотрим, кто кого! Вот они сейчас подерутся, а потом, в конце, подерутся главари – мы с Александром", заявил Магомед Исмаилов перед показом. А сразу после премьеры звездные наставники и глава лиги RCC Николай Клименко рассказали о съемках и особенностях работы на камеру.

Фильм "Первое противостояние" уже опубликован в Сети. Посмотреть его можно здесь. Финал проекта RCC Fight Show состоится сегодня вечером в Академии единоборств РМК.

Премьера фильма о противостоянии Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова(2022)|Фото: пресс-служба РМК

Премьера фильма о противостоянии Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова(2022)|Фото: пресс-служба РМК

Напомним, Александр Шлеменко уже через две недели выйдет в клетку на пятитысячной арене КРК "Уралец". Его ждет поединок с сербским "Джокером" Александром Иличем. На этом же турнире выступит и Иван Штырков.

Бой Шлеменко – Исмаилов запланирован на декабрь этого года.

Теги: Шлеменко, Исмаилов, фильм, бой



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