15 Августа 2022
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Экономика В России
(2004) |

Доля импорта в оптовой торговле потребтоварами превысила досанкционный уровень

Доля импортных товаров в оптовом товарообороте России по таким направлениям как продукты, одежда и электроника во втором квартале 2022 года достигла досанкционных показателей.

По продуктам она составляет 20%, по одежде – 45%, по электронике – 79%, пишет "Лента.ру", ссылаясь на исследование консалтинговой компании FinExpertiza.

Речь идет о продажах в рублевом выражении — выручке от реализации товаров, приобретенных ранее у производителей или других оптовиков.

Наибольшая доля импорта в оптовом товарообороте фиксируется в приграничных регионах, таких как Белгородская область.

По мнению президента FinExpertiza Елены Трубниковой, речь идет не о росте импорта как таковом, а о подорожании импортной продукции (в исследовании оценивается выручка, а не количество товаров) и о желании россиян закупиться впрок.

Теги: импорт, опт, товарооборот, цены



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