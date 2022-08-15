15 Августа 2022
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Фрагмент из интервью Владимира Зеленского (2022) | Фото: скриншот с youtube-трансляции

Newsweek: Зеленский все больше обнажает свое нутро

Владимир Зеленский все больше обнажает свое нутро, и реальность его правления становится неоспоримой даже для его сторонников в США, пишет в колонке для Newsweek бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес.

Зеленский закрыл все оппозиционные СМИ и запретил оппозиционные политические партии. Он заявил, что России придется убить каждого жителя Киева, чтобы добраться до него, но нашел время, чтобы позировать для модного журнала Vogue.

CBS News недавно признала, что огромные суммы американской помощи были украдены, а до адресата доходит около 30%. При этом Зеленский открыто обратился к главному противнику США - Китаю.

"Американские налогоплательщики занимают десятки миллиардов долларов, которых нет у их страны, чтобы помогать безответственному лидеру коррумпированной страны, и все это для эскалации войны, в которой у Америки нет жизненно важных национальных интересов", - пишет Кортес.

Поддерживать Зеленского США точно не нужно, заключает автор.

Недавно The New York Times написала, что между Белым домом и Зеленским существует глубокое недоверие. И в частном порядке официальные лица США гораздо больше обеспокоены украинским руководством, чем показывают. Правда, в Белом доме это поспешили опровергнуть.

Теги: Украина, Владимир Зеленский



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