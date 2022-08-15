15 Августа 2022
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Армия и ВПК В бывшем СССР ДНР и ЛНР
спецоперация, Украина, z, военная техника (2022) | Фото: ТАСС / Сергей Мальгавко

В ДНР заявили, что продвинулись под Угледаром

Союзные войска "прорвали оборону ВСУ и серьезно продвинулись на Угледарском направлении", сообщил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в своем Telegram-канале. ВСУ понесли "тяжелейшие потери в технике и живой силе".

Он добавил, что с марта на этом участке фронта не было существенного продвижения.

Угледар расположен к юго-западу от Донецка. Оттуда ВСУ обстреливали Еленовку и другие близлежащие населенные пункты.

Киев об этом умалчивает, не признавая даже потерю Песок. При этом признает, что бои идут уже в Первомайском, которое находится северо-западнее Песок. "Резидент", однако, пишет, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил Владимиру Зеленскому о потере Песок, которые являлись главным укрепрайоном украинских войск под Донецком.

Теги: ДНР, Угледар



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