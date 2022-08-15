15 Августа 2022
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Политика В России Москва
Здание Государственной думы РФ (2022) | Фото: Накануне.RU

Госдума разрешила давать один ответ на массовые обращения по одному и тому же вопросу

В Госдуме утвердили (документ за подписью спикера палаты Вячеслава Володина, "Единая Россия") новый порядок рассмотрения обращений граждан. Главное нововведение: появляется понятие "массовое обращение" по одному и тому же вопросу. Теперь множество писем на одну тему будут регистрироваться под одним номером и получать один ответ.

В нижней палате парламента объясняют, что решение назрело еще в прошлом году, когда россияне завалили Госдуму письмами по поводу введения QR-кодов в пандемию. В этом году самые массовые обращения фиксируют в связи военной спецоперацией на Украине.

В комиссии по регламенту ГД при этом отмечают, что это "технические изменения", они не касаются порядка рассмотрения обращений, который регулируется отдельным законом.

Депутаты и раньше давали однотипные ответы на схожие вопросы, но регистрировать все-таки надо было ответ каждому отдельному адресату.

Сейчас Госдума раз в месяц публикует на своем сайте обзоры обращений к депутатам. Так, в июне в парламент поступило более 30 тыс. обращений, большая часть из них – 26 тыс. – через интернет-приемную Госдумы, пишет "Коммерсант".

Теги: гсодума, массовые обращения, россияне, депутаты



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