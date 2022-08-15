Уралвагонзавод после визита Шойгу запустил серийное производство САО "Магнолия"

Уралвагонзавод объявил о серийном запуске самоходного миномета "Флокс" и самоходного артиллерийского орудия "Магнолия". Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия, первые готовые образцы концерн готов продемонстрировать уже к концу текущего - началу следующего года.

"Флокс" производится на базе армейского бронеавтомобиля "Урал-4320", являясь комбинированным полуавтоматическим нарезным орудием. Орудие способно стрелять всеми типами минометных мин и снарядами с готовыми нарезами.

"Магнолию" же создавали в ЦНИИ "Буревестник" в рамках опытно-конструкторской работы "Набросок". САО имеет шасси бронированного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ и 120 мм орудие.



В УВЗ также добавили, что в конце 2022 года завершатся государственные испытания Минобороны новейшей гаубицы "Мальва".

Напомним, на минувшей неделе предприятие посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он ознакомился с новейшими образцами вооружения, военной и специальной техники.