В Челябинске иномарка насмерть сбила пенсионерку на пешеходном переходе

В Челябинске водитель иномарки сбил 72-летнюю женщины на пешеходном переходе. От полученных травм пенсионерка скончалась.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД, ДТП произошло вечером 14 августа напротив СНТ "Слава". Водитель Форд Мондео, совершил наезд на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина скончалась до приезда скорой медицинской помощи. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.