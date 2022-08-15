Российский теннисист Медведев сохраняет первую строчку рейтинга ATP на протяжении 13 недель

Российский теннисист Даниил Медведев продолжает удерживать лидерство в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) на протяжении 13 недель.

По данному показателю Даниил обошёл немца Бориса Беккера (12 недель) и сравнялся с американцем Энди Роддиком (13).

У Медведева в активе 6885 очков, следом идёт немец Александр Зверев (6760), испанцы Рафаэль Надаль (5620) и Карлос Алькарас (5045), норвежец Каспер Рууд (4865), серб Новак Джокович (4770), грек Стефанос Циципас (4650), россиянин Андрей Рублев (3630), канадец Феликс Оже-Альяссим (3625) и поляк Хуберт Хуркач (3435).

Из россиян в первой сотне также Карен Хачанов (30 место), Аслан Карацев (38) и Роман Сафиуллин (97).