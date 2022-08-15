СК подтвердил гибель пропавшей маленькой пермячки

В Прикамье остановлены поиски пропавшей более двух суток назад семилетней Насти Б., которую разыскивали правоохранители, волонтерские организации и добровольцы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета Пермского края.

Тело ребенка было найдено в колодце с водой, в поселке Верхнечусовские Городки Чусовского городского округа Пермского края.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), устанавливаются все обстоятельства гибели ребенка", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне силовики объявили вознаграждение в полмиллиона за информацию о том, где сейчас может находиться девочка.

В поисках вместе со следователями и экстренными службами принимали участие сотни добровольцев, прочесывалась территория поселка Верхнечусовские Городки, где пропала девочка, исследовались заброшенные здания и заросшие участки, колодца, выгребные ямы, в которые могла провалиться пропавшая. По данным telegram-канала UralMash, девочку нашли в коллекторе — рядом с магазином, где видели в последний раз. Криминальная версия смерти еще не доказана, но подозревается, что тело могли подбросить — колодец ранее был пуст, якобы его проверяли спасатели и волонтеры Национального центра помощи пропавшим детям.

Известно, что девочка ушла из дома около семи часов вечера в пятницу, 12 августа. По данным местных СМИ, девочку могли похитить. В маленьком поселке, окруженном монастырями и скитами, накануне видели незнакомых мужчин.