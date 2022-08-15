В Югре потушили все лесные пожары

На сегодняшний день в Югре потушены все лесные пожары Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе департамента недропользования и природных ресурсов Югры.

"На 09.00 15 августа действующих пожаров в Югре нет", — заявил первый заместитель директора депнедра и природных ресурсов региона Егор Збродов.

Ранее МЧС опубликовало сводку, согласно которой площадь действующих лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе снизилась за сутки почти в восемь раз - до 13,2 тыс. га.

"Зарегистрировано 27 лесных пожаров на площади 152 704,71 га, ликвидировано 25 очагов на площади 139 447,71 га, действует два пожара на площади 13 257 га, из них локализовано два пожара на площади 13 257 га", - говорилось в сообщении на сайте ведомства.