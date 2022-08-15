15 Августа 2022
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Спорт
Квинси Промес (2021) | Фото: пресс-служба ФК &quot;Спартак&quot;

"Спартак" стал единоличным лидером РПЛ

Московский "Спартак" стал единоличным лидером Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Накануне московский клуб дома разгромил "Сочи" со счётом 3:0. Голы в матче забили Квинси Промес (57-я и 84-я минуты) и Антон Зиньковский (71). Промес с 6 мячами возглавляет список бомбардиров чемпионата, для Зиньковского гол стал дебютным в составе нового клуба.

"Спартак" одержал четвёртую победу подряд и набрал 13 очков после 5 матчей. Как отмечает Р-Спорт, "красно-белые" единолично лидируют в турнирной таблице чемпионата впервые с октября 2020 года. В следующем туре "Спартаку" предстоит сыграть в гостях с московским "Динамо".

Теги: Российская Премьер-лига, Спартак, Сочи



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