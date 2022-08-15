Число жертв взрыва на ереванском рынке "Сурмалу" увеличилось до шести

Число погибших при взрыве на ереванском рынке "Сурмалу" достигло шести, ранения получил 61 человек. По данным МЧС Армении, неизвестна судьба еще минимум 15 человек.

По предварительным данным, взрыв произошел на одном из складов с фейерверками. По словам спасателей, жертв могло бы быть больше, но, к счастью, в выходной день отдел с фейерверками на оптовом рынке не работал. Сейчас Следственный комитет Армении возбудил сразу несколько уголовных дел.

СМИ отмечают, что в прошлом году на этом же рынке произошел крупный пожар.