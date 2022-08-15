В Челябинске обвиняемую в мошенничестве при продаже сертификатов на авиаперелеты отправили под домашний арест

В Челябинске суд отправил под домашний арест местную жительницу, обвиняемую в мошенничестве при продаже сертификатов на авиаперелеты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, несколько жителей Челябинска купили сертификаты на льготные перелеты, но воспользоваться ими не смогли. По версии следствия, обвиняемая путем обмана и злоупотребления доверием похитила свыше 250 тыс. рублей у девяти потерпевших и иных лиц при продаже сертификатов на авиаперелеты и бронировании авиабилетов.

Под домашним арестом обвиняемая пробудет до 12 октября.