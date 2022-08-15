Семьи подростков, врезавшихся в "скорую" в Нижнем Тагиле, проверят

После смертельного ДТП в Нижнем Тагиле, участниками которой стали подростки и карета "скорой помощи", прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла сегодня около 02.55 на пересечении улиц Октябрьской революции и Газетной. Подростки угнали машину и пытались скрыться от правоохранителей. На перекрестке улиц Газетная – Октябрьской Революции в Ленинском районе города на скорости 170 км/ч и они врезались в скорую, которая ехала на вызов.

В результате погибли несовершеннолетний водитель легкового автомобиля, трое его пассажиров, в том числе сидевшая на заднем пассажирском сидении несовершеннолетняя, 2005 г.р., а также фельдшер скорой медицинской помощи, находившаяся в момент ДТП на переднем пассажирском сидении. Водитель "скорой" медицинской помощи и один из пассажиров "Хендай Акцент" госпитализированы в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести.

При проверке прокуратура даст оценку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, условий жизни и воспитания подростков, а также соблюдению режима труда и отдыха водителей.