Две женщины госпитализированы с отравлением неизвестным газом в одной из московских многоэтажек

В Москве две женщины госпитализированы после отравления угарным газом и парами синильной кислоты в своей квартире. Плохо стало матери и дочери, глава семьи также почувствовал себя плохо, но от госпитализации отказался. Между тем, спасатели эвакуировали жильцов всего дома на Проспекте 40-летия Октября в Москве, но утечку газа так и не обнаружили.

По данным Telegram-канала Baza, у всех членов пострадавшей семьи и даже у их собаки были судороги, женщины потеряли сознание. На момент происшествия в квартире работала газовая колонка.

В квартире были взяты пробы воздуха, в нем обнаружились угарный газ и пары синильной кислоты. Последняя может содержаться в некоторых растениях, также выделяется при термическом разложении полимеров.