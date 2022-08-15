15 Августа 2022
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Фестиваль &quot;Атмосфера-2021&quot; в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Лето не уходит: жара в Екатеринбурге простоит еще неделю

Жаркая погода простоит в Екатеринбурге как минимум еще одну неделю.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации со ссылкой на Уральский гидрометцентр, днем 15 августа в столице Урала ожидается 21-23 градуса тепла, 16 августа +23-25, а на следующий день +22-24 градуса. При этом существенных осадков синоптики не прогнозируют.

В четверг и пятницу, по предварительной информации, "похолодает" до +17-20, но к выходным в регион вернется тепло. Ожидается, что в субботу воздух прогреется до +24, а в воскресенье до +27 градусов.

Напомним, что в этом году начало августа в Екатеринбурге стало одним из самых жарких за всю историю. Ранее уральские синоптики призывали свердловчан готовиться к закату лета.

Теги: лето, жара, прогноз, август, Екатеринбург



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