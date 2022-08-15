15 Августа 2022
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кортрос, флажок (2022) | Фото: forum-100.ru

ГК "КОРТРОС" погасила облигации на 1,5 млрд рублей

11 августа компания "РСГ-Финанс", входящая в ГК "КОРТРОС", выплатила последний купон и погасила номинальную стоимость облигаций серии БО-11. Облигации были размещены 15 августа 2019 года.

Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска за шестой купонный период составил 59,84 руб. из расчета 12,00% годовых. Общий объем выплат по купонному доходу составил 89 760 000 рублей. Номинальная стоимость бумаг в размере 1,5 млрд рублей погашена в полном объеме.

ГК "КОРТРОС" - девелоперская компания, которая реализует проекты по созданию объектов недвижимости с уникальными характеристиками жилой среды "нового качества жизни" для российского потребителя различных сегментов. Застройщик активно работает в различных регионах России. Проектные офисы холдинга расположены в Москве, Московской области, Екатеринбурге, Перми. За 17 лет ГК "КОРТРОС" ввела в эксплуатацию более 3,4 млн кв. м.

Теги: КОРТРОС, облигация



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