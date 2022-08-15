Возобновлено расследование похищения лётчика Ярошенко

Следственный комитет (СК) России возобновил расследование уголовного дела в отношении 22 граждан США, Либерии, а также компаний, которые причастны к похищению лётчика Константина Ярошенко.

"Мне позвонили из ростовского следственного управления СК и сказали, что дело возобновили. Это дело в отношении 22 граждан США и Либерии, а также компаний, которые причастны к моему похищению, пыткам и нарушению ряда международных законов и конвенций, в том числе законодательства РФ, США, Украины и Либерии", - сказал Ярошенко ТАСС.

Он добавил, что, находясь в Ростове-на-Дону, дал показания по данному делу. Ярошенко отметил, что не понимает, почему дело в отношении его похитителей до сих пор не направлено в суд.

"Понимаю, что агентов американских спецслужб будет тяжело доставить в РФ, но пусть хотя бы заочно российский суд на основании неопровержимых фактов нарушения американцами законов РФ признает их виновными. Считаю, что на моём примере нужно показать, что наши законы защищают граждан РФ. Мне было сказано, что это невозможно сделать, потому что хотя бы одного подозреваемого нужно доставить в РФ, провести какие-то процедуры. При этом власти США делают с россиянами всё, что хотят, невзирая ни на какие законы. А у нас пока причастных к совершению тяжкого преступления в международный розыск объявить не могут", - сказал россиянин.

Ярошенко отметил, что хотел бы обсудить вопросы передачи дела причастных к его похищению в суд с руководством СК России, а также совершенствования российского права - с представителями российских законодателей.

"Необходимо публично показать, что они (причастные к похищению) будут осуждены по законам РФ. После этого мне будет проще подавать в международные суды другие иски по фактам нарушения фундаментальных международных законов, в том числе к правительству США и Либерии", - сказал лётчик.

Напомним, Ярошенко был осужден на 20 лет в 2011 г. по обвинению в контрабанде наркотиков из Африки. Сам лётчик считает обвинение сфабрикованным. Обмен Ярошенко на американца Тревора Рида состоялся 27 апреля 2022 г.