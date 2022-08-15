Пропавшую маленькую пермячку нашли мертвой

Шестилетнюю пермячку Настю Б. нашли мертвой. Тело девочки волонтеры нашли в люке коллектора, который ранее неоднократно проверяли. Об этом сообщает UralMash.

По данным канала, погибшую шестилетнюю девочку нашли в коллекторе — рядом с магазином, где видели в последний раз. Криминальная версия смерти ещё не доказана, но подозревается, что тело могли подбросить — колодец ранее был пуст, его проверяли спасатели и волонтёры Национального центра помощи пропавшим детям, от которых поступила информация.

Накануне силовики объявили вознаграждение в полмиллиона за информацию о том, где сейчас может находиться девочка.

В поисках вместе со следователями и экстренными службами принимали участие сотни добровольцев, прочесывалась территория посёлка Верхнечусовские Городки, где пропала девочка, исследовались заброшенные здания и заросшие участки, колодца, выгребные ямы, в которые могла провалиться пропавшая.

Известно, что девочка ушла из дома около семи часов вечера в пятницу, 12 августа. По данным местных СМИ, девочку могли похитить. В маленьком поселке, окруженном монастырями и скитами, накануне видели незнакомых мужчин.