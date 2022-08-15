Пропавшую маленькую пермячку нашли мертвой

15 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Пермский край
колодец, спасатели, (2017) | Фото:пресс-центр областной спасательной службы

Пропавшую маленькую пермячку нашли мертвой

Шестилетнюю пермячку Настю Б. нашли мертвой. Тело девочки волонтеры нашли в люке коллектора, который ранее неоднократно проверяли. Об этом сообщает UralMash.

По данным канала, погибшую шестилетнюю девочку нашли в коллекторе — рядом с магазином, где видели в последний раз. Криминальная версия смерти ещё не доказана, но подозревается, что тело могли подбросить — колодец ранее был пуст, его проверяли спасатели и волонтёры Национального центра помощи пропавшим детям, от которых поступила информация.

Накануне силовики объявили вознаграждение в полмиллиона за информацию о том, где сейчас может находиться девочка.

В поисках вместе со следователями и экстренными службами принимали участие сотни добровольцев, прочесывалась территория посёлка Верхнечусовские Городки, где пропала девочка, исследовались заброшенные здания и заросшие участки, колодца, выгребные ямы, в которые могла провалиться пропавшая.

Известно, что девочка ушла из дома около семи часов вечера в пятницу, 12 августа. По данным местных СМИ, девочку могли похитить. В маленьком поселке, окруженном монастырями и скитами, накануне видели незнакомых мужчин.

Теги: пропавшая, настя б., найдена, мертва



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.08.2022 13:40 Мск В Пермском крае объявлено вознаграждение за информацию о пропавшей девочке
Ранее 14.08.2022 12:13 Мск В Прикамье для поисков пропавшей девочки прибыли сотрудники Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям
Ранее 13.08.2022 16:12 Мск В Пермском крае ищут семилетнюю девочку


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети