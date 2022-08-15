15 Августа 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
&quot;Скорая помощь&quot; (2022) | Фото: пресс-службы Домбаровского и Адамовского районов

ДТП со "скорой" под Нижним Тагилом: пятеро погибших, включая медика

В Нижнем Тагиле произошла смертельная автоавария.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в результате ДТП около трех часов утра пять человек погибли и еще два пострадали. Как оказалось, подростки угнали машину и пытались скрыться от правоохранителей. На перекрестке улиц Газетная – Октябрьской Революции в Ленинском районе города на скорости 170 км/ч и они врезались в скорую, которая ехала на вызов.

Среди жертв ДТП — фельдшер, 16-летний водитель Hyundai Accent и три его пассажира. 16-летний водитель не предоставил преимущества в движении, проехав на запрещающий сигнал светофора. Произошло столкновение. Иномарка от удара загорелась. В больницу доставили молодого человека 2003 года рождения и водителя скорой помощи.

Теги: ДТП, авария, скорая, подростки



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