ДТП со "скорой" под Нижним Тагилом: пятеро погибших, включая медика

В Нижнем Тагиле произошла смертельная автоавария.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в результате ДТП около трех часов утра пять человек погибли и еще два пострадали. Как оказалось, подростки угнали машину и пытались скрыться от правоохранителей. На перекрестке улиц Газетная – Октябрьской Революции в Ленинском районе города на скорости 170 км/ч и они врезались в скорую, которая ехала на вызов.

Среди жертв ДТП — фельдшер, 16-летний водитель Hyundai Accent и три его пассажира. 16-летний водитель не предоставил преимущества в движении, проехав на запрещающий сигнал светофора. Произошло столкновение. Иномарка от удара загорелась. В больницу доставили молодого человека 2003 года рождения и водителя скорой помощи.