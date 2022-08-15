Минтруд анонсировал модель системы соцстрахования для самозанятых

Модель системы добровольного социального страхования для самозанятых россиян будет представлена в сентябре.

Как напомнил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, уже действует система добровольного пенсионного страхования для самозанятых, по которой гражданин может указать размер желаемой пенсии и получить сумму ежемесячных отчислений и наоборот.

"Для самозанятых мы пошли по пути предоставления возможностей добровольного страхования... Сейчас прорабатываем такую же добровольную возможность по социальному страхованию, чтобы самозанятые могли получать оплачиваемые больничные. Мы сделали свой расчет, обсуждаем его сейчас с бизнесом, страховщиками, Федеральной налоговой службой", - заявил министр.

Он отметил, что прорисовывается финансово сбалансоированная мдель. "Она приемлема для гражданина с точки зрения ежемесячного платежа и формирует защиту в случае болезни. Мы презентуем модель в сентябре", - отметил Котяков, сообщает "Российская газета".

Глава Минтруда подчеркнул, что система соцстрахования для самозанятых должна стать такой же удобной, как и в пенсионном страховании.

Ранее сообщалось, что в России самозанятым могут предоставлять имущественный налоговый вычет при покупке жилья. Поддержать инициативу готовы в большинстве фракций Госдумы, а также эксперты. По их мнению, эта льгота станет стимулом работать "в белую".