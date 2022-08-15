В РАН спрогнозировали сроки спада заболеваемости коронавирусом в России

Россия в скором времени пройдет пик заболеваемости COVID-19.

Спад начнется в ближайшие неделю-две. Как сообщил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов, в настоящее время нельзя сказать, пройден ли пик новой волны в стране или нет. Это станет ясно к концу следующей недели.

Ученый отметил, что Россия отстает по динамике заболевших от Европы на две-три недели. "Почти синхронно мы идем по динамике заболеваемости с Турцией", — сказал Нетесов. По его мнению, именно из этой страны в последние недели в Россию "завозится" коронавирус, сообщают "Известия".

Напомним, Роспотребнадзор пока не видит необходимости возвращать в России антиковидные ограничения. При этом россиянам в ведомстве рекомендуют носить маски в общественных местах и мыть руки.