15 Августа 2022
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Экономика В России
Коллаж, правительство, экономика, санкции (2022) | Фото: Накануне.RU

Банк России описал варианты развития экономики в зависимости от внешних условий

Центробанк России представил три сценария экономического развития страны на ближайшую перспективу – базовый, "Ускоренная адаптация" и "Глобальный кризис".

Об этом следует из документа "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023–2025 гг.". Как заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин, базовый сценарий гораздо более вероятен, чем два других, вместе взятых. Основной вариант не предполагает значимого изменения текущих геополитических условий до конца прогнозного горизонта. Введенные внешние ограничения на российский экспорт, импорт, инвестиционное и технологическое сотрудничество в основном сохранятся.

Согласно базовому сценарию, ВВП России в 2022 году сократится на 4–6%, в следующем  – на 1–4%, в 2024–2025 гг. – вырастет на 1,5–2,5%. Инфляция в текущем году составит 12–15%, в 2023 году замедлится до 5–7%, а спустя еще год вернется к 4% и в дальнейшем будет находиться вблизи этого уровня, который Банк России считает целевым. Средняя ключевая ставка будет в диапазоне 10,5–10,8% в 2022 году, 6,5–8,5% в 2023 году, 6–7% в 2024 году и 5–6% в 2025 году.

Цена на нефть Urals будет постепенно снижаться: с $80 за баррель в 2022 году до $70 в 2023 году, $60 в 2024 году и $55 в 2025 году.

В базовом сценарии ЦБ РФ исходит из того, что в период повышения ставок крупнейшими центральными банками темпы мирового роста неизбежно замедлятся, но выверенная денежно-кредитная политика позволит крупнейшим экономикам избежать масштабной рецессии, сообщают "Ведомости".

Теги: ЦБ РФ, экономика, нефть, инфляция, ВВП



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