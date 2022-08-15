15 Августа 2022
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Общество В России
Z, СВО, спецоперация, военный (2022) | Фото: Минобороны РФ

Регионы РФ предлагают меры соцподдержки детей участников спецоперации

Руководство ряда субъектов пообещало финансовую поддержку детей участников спецоперации России на Украине.

Как правило, речь идет о ежемесячных стипендиях для первокурсников. Однако в некоторых регионах власти планируют без очереди зачислять таких детей в детские сады, школы, колледжи и летние оздоровительные лагеря, а порой — оплачивать им высшее образование и субсидировать покупку жилья по достижении 18 лет, сообщает Коммерсант.

Напомним, в 2022 году в системе высшего образования России появились новые льготы: дети участников военных действий в ДНР, ЛНР и на Украине получили преференции при поступлении. Указ о специальной квоте для поддержки семей граждан, принимавших и принимающих участие в спецоперации, в мае подписал президент Владимир Путин.

Особые условия положены детям не только военнослужащих, но и сотрудников госорганов или органов исполнительной власти, а также органов внутренних дел, которые участвовали в СВО. Вузы должны были выделить для них специальную квоту — 10% от общего числа бюджетных мест.

Теги: спецоперация, льготы, дети



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