В Совфеде не исключили рост цен на топливо в России

В Совете Федерации увидели риск подорожания бензина и дизельного топлива в регионах России.

Как заявил первый зампред комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров, это может случиться из-за прекращения субсидирования железнодорожных перевозок топлива в Дальневосточный федеральный округ. Бизнес утверждает, что уже в сентябре цена топлива может вырасти на 3–4%.

Субсидия в 9,8 млрд руб., которая действовала до июля, компенсировала затраты РЖД на перевозку бензина и дизеля. Таким образом, автозаправочные станции могли экономить на оплате монополисту за доставку груза.

С июня ж/д тарифы выросли на 11% и, соответственно, увеличились затраты заправщиков на логистику. Несмотря на то, что в Минэнерго не ожидают роста цен, совместно с Минфином ведут работу по возобновлению субсидирования перевозок топлива, сообщают "Известия".

Что же касается качества топлива, то заведующий лабораторией каталитических процессов нефтепереработки Объединённого центра исследований и разработок, кандидат химических наук Вадим Фадеев заявил, что на ближайшее время наша страна обеспечена с технической точки зрения для производства качественного бензина.