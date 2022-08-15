Военные требуют от "Мегафона" убрать сотовую вышку со штаба Приволжско-Уральского военного округа

Военные требуют от компании "Мегафон" освободить 4 кв. м на крыше здания и 7 кв. м на чердаке "часовни" по улице Фрунзе, 165 в Самаре.

Это историческое здание штаба Приволжско-Уральского военного округа – Дом Красной армии. Соответствующий иск в Арбитражный суд Самарской области подал заместитель военного прокурора Центрального военного округа в лице "Приволжско-Уральского территориального управления имущественных отношений" Минобороны.

Речь идет о базовой станции оператора, которую установили в начале 2000-х гг. Представитель компании сообщил, что оборудование обеспечивает связью население жилого квартала с плотной застройкой.

В связи с истечением контракта с владельцем здания выполняется перенос оборудования в новую локацию поблизости. Даты окончания срока действия контракта на размещение оборудования не называются, сообщают "Ведомости".