СМИ: авиакомпании просят узаконить каннибализацию самолетов

Авиакомпании России попросили Министерство транспорта разрешить на законных основаниях переставлять компоненты с одних авиалайнеров на другие, чтобы поддержать исправность парка в условиях ограничительных мер в отношении Москвы.

В настоящее время отечественное законодательство не регламентирует разборку самолетов, тогда как в мире это стандартная и урегулированная практика. Также предлагается разрешить перестановку запчастей между самолетами разных авиакомпаний, а не только внутри парка одного перевозчика.

В настоящее время Минтранс ведет разработку разрешительных документов, они могут вступить в силу с марта 2023 года. Снятие и перестановка компонентов у некоторых авиакомпаний началась еще весной 2022 года, но пока этот процесс не носит массовый характер, сообщают "Известия".

Напомним, попавшие под ограничения российские авиаперевозчики, включая "Аэрофлот", начали разбирать свои самолеты, чтобы обеспечить наличие запасных частей. Такие действия со стороны авиаперевозчиков соответствуют рекомендациям правительства РФ.