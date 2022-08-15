Минпромторг: в самолетах второй пилот будет заменен на компьютер

Министерство промышленности и торговли России рассчитывает заменить второго пилота в пассажирских и грузовых авиалайнерах на виртуального.

Это позволит снизить стоимость эксплуатации самолетов. Ведомство разместило на портале госзакупок извещение о проведении конкурса на разработку такой технологии к концу 2024 года. Его стоимость оценивается в 2,9 млрд руб. Как следует из документа, анализ последних научных результатов в области использования искусственного интеллекта в авиации позволяет сделать обоснованный прогноз о том, что уже в 2030-е гг. возможно осуществить переход к одночленному экипажу на коммерческих воздушных судах.

Для этого потребуется провести комплекс мероприятий, которые исключат увеличение нагрузки на единственного пилота, говорится в извещении. Необходимо модернизировать информационно-управляющее поле кабины экипажа, разработать технический облик "виртуального второго пилота" и интегрировать самолет с такой технологией в систему управления воздушным движением за счет "внедрения перспективных средств связи, навигации и наблюдения, а также обеспечения кибербезопасности бортового оборудования", сообщают "Ведомости".

Напомним, по международным правилам безопасности в кабине должно находиться не менее двух человек, говорят юристы