15 Августа 2022
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Политика В России
Захар Прилепин (2021) | Фото: zapravdu.org

Захар Прилепин готовится пойти на выборы президента РФ от "Справедливой России"

Сопредседатель партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Захар Прилепин намерен принять участие в предстоящих выборах президента России и готовится к выдвижению.

Политик хочет показать Администрации президента (АП), что мог бы принять участие в выборах. Для этого он выстраивает отдельную от партии штабную структуру и ведет активную деятельность в регионах. Так, 15 августа у Прилепина откроется штаб в Краснодарском крае, после этого их количество вырастит до семи на территории РФ. Кроме того, у него открыты штабы в ЛНР, в Херсонской и Харьковской областях, сообщают "Ведомости" со ссылкой на собеседника в "Справедливой России" и источник, близкий к АП. По данным издания, такая инициатива Прилепина воспринимается "не лучшим образом" в Администрации президента.

Как сообщил политконсультант Валентин Бианки, политик стремится к большей субъектности, но "по нынешним временам преждевременно" говорить о выборах, до которых почти два года. Создание штабов и иной инфраструктуры заранее показывает, что кандидат "как будто по-настоящему" хочет участвовать в кампании, отмечает эксперт, но сомневается, что кому-либо дадут всерьез собирать голоса на патриотической повестке.

Политолог Михаил Виноградов считает, что Прилепин относительно приемлем как кандидат – не будучи полноценно системной фигурой, способной конвертировать публичность в политический или административный результат. При этом он не выглядит опасным для управленческой системы.

Напомним, в июле Прилепин открыл свой штаб в Екатеринбурге. Он будет работать на постоянной основе.

Теги: Прилепин, выборы президента, Справедливая Россия



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Ранее 04.07.2022 14:05 Мск Захар Прилепин открывает свой штаб в Екатеринбурге


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