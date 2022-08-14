В Москве несколько человек, среди которых - врачи, отравились неизвестным веществом

Трое жильцов жилого дома на проспекте 40 лет Октября в Москве и несколько врачей отравились неизвестным веществом.

"Троим жителям дома на проспекте 40 лет Октября стало плохо, они вызвали "Скорую помощь", но врачи также почувствовали недомогание. В настоящее время всех жильцов подъезда эвакуировали на улицу", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, выясняется, что послужило причиной отравления людей.