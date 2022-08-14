15 Августа 2022
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Политика Москва
Илья Яшин (2012) | Фото: Накануне.RU

Столичный депутат Яшин* переведён в СИЗО "Бутырка"

Муниципальный депутат Илья Яшин*, арестованный по обвинению в распространении фейков о Вооружённых силах России, переведён из СИЗО №7 в следственный изолятор "Бутырка".

"Яшин в СИЗО №7 находился на карантине, этот изолятор по-прежнему выполняет функции карантинного по COVID-19. После карантина его перевели в "Бутырку"", - сказал RT источник в ОНК Москвы.

8 августа Мосгорсуд признал законным решение заключить под стражу Яшина по делу о распространении фейков о российской армии.

*Минюст признал Яшина иноагентом 22 июля.

Теги: СИЗО, Бутырка



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