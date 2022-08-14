Из города Южный в Эфиопию отправился сухогруз с украинским зерном

Сухогруз Brave Commander с украинским зерном, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН, вышел из порта города Южный. Он должен доставить 23 тыс. пшеницы в Эфиопию.

"Посетил порт Южный, где из зернового терминала вышло первое судно, зафрахтованное международной продовольственной программой ООН, которое отправилось в Эфиопию", - цитирует "Ъ" главу Одесской областной администрации Максима Марченко.

В целом в период с 1 по 12 августа из портов Одесской области Украины отплыли 14 судов с 437 тыс. т грузов. Между тем, в Москве уже заявили о несоответствии слов украинских властей делам. Так, Киев заявлял, что без украинского зерна (в основном, фуражного) мир погрузится в продовольственный кризис. И что в некоторых странах развивающегося мира уже начался голод. При этом большая часть зерна из Украины направляется далеко не в голодающие страны. А самый первый ушедший из Одессы сухогруз – Razoni – так и не смог разгрузиться в голодающем Бейруте, поскольку покупатель отказался от поставки из-за задержки в пять месяцев. В итоге корабль направился в Египет.