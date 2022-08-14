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Максим Храмцов (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

Олимпийский чемпион из ХМАО стал победителем Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов

Олимпийский чемпион тхэквондист Максим Храмцов (Нижневартовск, ХМАО) верит, что получит возможность выступить на Играх 2024 года в Париже.
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"Сейчас я вспоминаю свою победную Олимпиаду только тогда, когда об этом спрашивают журналисты. Сам я не люблю хвастаться своим титулом, за меня должны говорить мои дела и поступки. После Олимпийских игр у меня был в январе разрыв мениска, была сделана вторая операция. Сейчас я полностью восстановился и готов на 100%", - цитирует Храмцов ТАСС.

Спортсмен высказался и о своей дальнейшей профессиональной судьбе.

"Если нас не допустят в этом сезоне до международных стартов, то я, скорее всего, вылечу из топ-5, это место, которое гарантирует путёвку на Олимпиаду. Но если я и вылечу из пятерки, то у меня останется возможность отобраться и другим путем – через турниры. Я тренируюсь каждый день, у меня главная цель – Париж-2024. И я верю, что получу возможность отстоять свой титул, иначе бы не тренировался", - добавил олимпийский чемпион.

14 августа Храмцов стал победителем Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов. В финале он победил Рустама Одинаева со счетом 15:2.

"Я остаюсь лидером в этой весовой категории (до 80 кг) как в России, так и в мире, и на каждом турнире стараюсь доказывать это, показывать красивые и зрелищные бои. Я уже не раз отмечал, что уровень российского тхэквондо выше европейского, и выиграть чемпионат страны или Спартакиаду куда сложней, чем какой-то крупный европейский турнир. Уровень тхэквондо в нашей стране с каждым днем растёт, появляются сильные ребята. Сегодня в финале бился со мной молодой парень, он молодец, потому что выбил на пути сильных спортсменов, призеров чемпионата мира", - сказал Храмцов журналистам.

Ранее Храмцов рассказал Накануне.RU, что спортивная инфраструктура Нижневартовска позволяет выбрать не просто площадку для занятий, но и варьировать вид состязаний, по которым спортсмен хочет специализироваться. Он, например, начав заниматься каратэ, вскоре перешел в тхэквондо, потому что это олимпийский вид спорта.

"К нам приехали тренеры, плюс тхэквондо – олимпийский вид спорта. У нас и тхэквондо, и спорт в целом развиты. Например, спортсменка из Нижневартовска заняла второе место на первенстве Европы по тхэквондо среди юниоров. В Югре в женском тхэквондо не было особых достижений, а тут такой высокий результат. Представитель бокса дошел до четвертьфинала взрослого чемпионата мира. У нас пока не так популяризировано тхэквондо, но ничего невозможного нет", - сказал спортсмен.

Отметим, Максим – победитель чемпионата мира 2017 г. и чемпион Европы 2018 г. Он стал единственным в России чемпионом мира по тхэквондо. В конце июля 2021 г. стал чемпионом Олимпиады в Токио.

Теги: Максим Храмцов, тхэквондо, Олимпиада, Париж-2024



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