Путин поучаствует в открытии форума "Армия-2022"

15 августа Владимир Путин поучаствует в церемонии открытия международного военно-технического форума "Армия-2022" и Армейских международных игр-2022, сообщает пресс-служба Кремля.

Также он посетит выставочные площадки перспективных образцов военной техники в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот".

Ранее стало известно, что Уралвагонзавод представит танк Т-14 на платформе "Армата" на форуме "Армия-2022". Международный военно-технический форум пройдет с 15 по 21 августа в КВЦ "Патриот" на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка в Московской области.

Разработка действительно уникальна, так как башня танка необитаема, а сам экипаж располагается в бронированной капсуле, что отделена от боекомплекта. Периметр и корпус башни оснащены оптико-электронными приборами наблюдения, обнаружения угроз и прицеливания. В танке также оборудован дистанционно-управляемый боевой модуль с пушкой и автоматической системой перезарядки.