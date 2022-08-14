14 Августа 2022
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Река Москва (2022) | Фото: Накануне.RU

В Совфеде назвали ксенофобией идею главы Латвии пересмотреть выданные россиянам ВНЖ и визы

В Совфеде оценили идею президента Латвии Эгилса Левитса о том, что власти должны пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство и визы.

"Подобное решение вызывает только возмущение. В данном случае это санкции против всех граждан России. То есть это явно носит ксенофобский характер. Они все там "говорят в одну дуду". Сначала министр иностранных дел, затем другие должностные лица, теперь вот президент решил высказаться. Стоит обратить внимание, что подобные решения оправданы только ненавистью к России и к тем, кто проживает в России", - сказал RT член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

По его мнению, Россия найдёт рычаги воздействия на Латвию.

"Они будут носить политический и экономический характер. Возможности у нас для этого есть. Я думаю, что Латвия получит очень жёсткий ответ. Какой конкретно, решать нашему руководству. Но на это надо очень жёстко отвечать, поставить Латвию на место и дать понять, что ей аукнутся все эти решения", - сказал сенатор.

Напомним, Левитс заявил, что "торговля видами на жительство предыдущими правительствами, их неоправданная щедрость в выдаче видов на жительство российским гражданам, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых политических дельцов, создали риски для безопасности и способствовали двуязычию".

Теги: Сергей Цеков, Совет Федерации, Латвия, виза, россияне



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