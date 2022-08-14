14 Августа 2022
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Происшествия Пермский край
пропавшая девочка (2022) | Фото: Следственное управление СК России по Пермскому краю

В Пермском крае объявлено вознаграждение за информацию о пропавшей девочке

В Прикамье силовики объявили вознаграждение за информацию о том, где сейчас может находиться пропавшая 12 августа девочка.

"Всех, кто обладает любыми сведениями о местонахождении пропавшей или другими данными, способствующими ее поиску, просим сообщать в полицию. За информацию, которая поможет найти ребенка предусмотрено вознаграждение в 500 тыс. руб. Анонимность гарантируется", - заявили в краевом ГУ МВД.

Известно, что Анастасия Б. ушла из дома около семи часов вечера в пятницу, 12 августа.

Теги: Ребёнок, пропажа, поиски, Пермский край



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