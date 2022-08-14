14 Августа 2022
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Происшествия За рубежом
Армения, Ереван (2019) | Фото: Накануне.ru

В Ереване прогремел взрыв

В столице Армении Ереване произошёл сильный взрыв.

"На ереванском оптовом рынке "Сурмалу" прогремел сильный взрыв и начался пожар", - сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МЧС.

О пострадавших не сообщается.

Теги: Ереван, Сурмалу, взрыв



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Развитие сюжета:

Ранее 14.08.2022 14:45 Мск Количество пострадавших от взрыва в Ереване выросло до 26
Ранее 14.08.2022 14:17 Мск В результате взрыва на рынке в Ереване есть погибший и десятки пострадавших


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