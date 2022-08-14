В Ереване прогремел взрыв
В столице Армении Ереване произошёл сильный взрыв.
"На ереванском оптовом рынке "Сурмалу" прогремел сильный взрыв и начался пожар", - сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МЧС.
О пострадавших не сообщается.
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В столице Армении Ереване произошёл сильный взрыв.
"На ереванском оптовом рынке "Сурмалу" прогремел сильный взрыв и начался пожар", - сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МЧС.
О пострадавших не сообщается.
Развитие сюжета:Ранее 14.08.2022 14:45 Мск Количество пострадавших от взрыва в Ереване выросло до 26
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