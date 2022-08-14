В Донецке почти на год сделали воду бесплатной

Вода для населения ДНР, которая идет из канала Северский Донец — Донбасс, до конца текущего года будет бесплатной. Постановление об этом издал Государственный комитет обороны республики в связи с резким ухудшением ситуации с водой и качества самой воды. Причем постановление действует с 1 марта 2022 года.

В документе говорится, что предприятия водопроводно-канализационного хозяйства ДНР, использующие воду из канала, будут оказывать населению услуги водоснабжения и водоотведения безвозмездно, а убытки будут в полном объеме субсидированы из бюджета ДНР. Предприятиям предписано произвести перерасчет начислений за указанный период и зачесть осуществленные населением платежи в счет оплаты будущих периодов. То есть все, что было уплачено за воду после 1 марта, будет считаться за оплату воды в 2023 году.

Ситуация с водой в ДНР тяжелейшая. Глава республики Денис Пушилин признал, что жители Донецка, Ясиноватой, Горловки, Макеевки, ряда других населенных пунктов более полугода живут в условиях, когда воды фактически нет. Из-за украинских обстрелов система водоснабжения повреждена. Украинские боевики не оставляют надежды устроить полную водную блокаду на территории ДНР, подвергая целенаправленному обстрелу Верхнекальмиусскую фильтровальную станцию, которая периодически останавливается.

"Считаю, что практически полное отсутствие воды у миллионов наших граждан не позволяет требовать оплату за воду с населения... Хочу заверить всех жителей Республики: критичная ситуация с водоснабжением наших городов обязательно будет решена. Освобождение всей территории Республики даст одномоментный старт широкомасштабным восстановительным работам на водных артериях Донецкой Народной Республики", — заявил Пушилин в своем телеграм-канале.

Еще в конце февраля в результате обстрелов Донецк был переведен на резервные источники водоснабжения. К июлю они были практически исчерпаны. Российскими специалистами совместно с МЧС ДНР в экстренном режиме был построен и введен в строй водовод от Ханженковского водохранилища к каналу Северский Донец — Донбасс, от которого и питается Донецкая агломерация. Вода из водохранилища перебрасывается в канал. Объем источника позволяет, при экономном графике водоснабжения, минимально обеспечить население водой еще до полугода. При этом строится еще один водовод - от Ольховского водохранилища к Ханженковскому, что позволит продлить этот срок.

В настоящее время в Донецке в большинстве районов вода подается несколько часов в неделю. На нижних этажах она появляется прежде всего. В самом худшем положении - жители верхних этажей. В ряде районов воды в кране нет с марта. В связи с этим техническая вода подвозится в цистернах. В городе есть несколько очистительных станций, поставленных Россией около водоемов, где всегда очереди за водой. Во многих домах выведены трубы из подвала, где можно набрать воды. Но и там она бывает далеко не всегда.

Для отопления в осенне-зимний период будет использоваться вода из шахт.

Решение проблем с водой возможно только после полного освобождения всей территории ДНР, отмечают власти.